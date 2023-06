Stanje na cestama – Radovi na putu Šićki Brod -Lukavac

Zbog održavanja dvije vjerske manifestacije („Dani Ajvatovice“ i „Sveti Ivo“) danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka (u Podmilačju). Za vrijeme obustave teretna vozila saobraćaju preko Mrkonjić Grada i Čađavice ili dionicom Turbe-Karanovac.

Danas od 17:30 do 18:30 sati doći će do poptpune obustave saobraćaja na raskrsnici ulica u Donjem Vakufu (ulice 14.septembar i 770 Sbbr).

Na magistralnom putu Čitluk-Tromeđa danas od 16 do 17:30 sati doći će do potpune obustave saobraćaja, također zbog vjerske manifestacije (hodočašće za 42.godišnjicu Gospinih ukazanja u Međugorju).

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena lijeva cijev tunela 1. mart na dionici autoputa A-1 Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz desnu tunelsku cijev.

Zbog radova na mostu na Ilidži (M-17 Stup-Blažuj), svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 06 do 15:00 sati, saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne pravce. Od 15 sati do 6 sati ujutro na mjestu radova saobraćaj se iz smjera Blažuja preusmjerava kroz naselje Lužani, dok se iz smjera Ilidže saobraća preko mosta (u funkciji je jedna traka na mostu).

Danas, u vremenu od 07 do 19 sati, zbog asfaltiranja, obustavlit će se saobraćaj na dionici regionalnog puta R-467 Zenica-Arnauti. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju na put Donja Varda-Gornja Varda-Bistrik.

Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf-Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 km/h.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima:Lašva-Kaonik, Šićki Brod-Lukavac, Srbljani-Bosanska Krupa, Bihać-Kamenica, Ripač-Dubovsko, Čitluk-Ljubuški, Bijeljina-Rača, Livno-Šuica, Livno-Renjići, kao i na ulazu u Bugojno (iz smjera Rostova).

Na graničnim prelazima za putnička vozila za sada nema dužih zadržavanja. Granični prelaz Krstac (putni pravac Gacko-Nikšić) je otvoren za međunarodni saobraćaj.