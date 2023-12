Stanje na putevima: Na pojedinim dionicama smanjena vidljivost

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i pojačan promet vozila u blizini većih gradskih centara karakteriše saobraćajnu situaciju u BiH.

U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni pada slabija kiša, dok magla smanjuje vidljivost na dionicama uz riječne tokove centralne Bosne.

Iz BIHAMK-a upozoravaju na učestale odrone na brojnim dionicama, te da drže propisano rastojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima: Bosanski Brod, Bosanska Gradiška i Gradina.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, čije posjedovanje je i zakonski obavezno, navodi se u Informaciji.