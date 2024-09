Stanje na putevima: Saobraća se po mokrom putu

U većem dijelu Bosne i Hercegovine je kišovito, a ponegdje u jugozapadnoj Bosni poteškoće vozačima pričinjava povremeno jak vjetar. Ovako vrijeme pogoduje čestim odronima kamenja na kolovoz.

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Obavezno držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Tokom jučerašnjeg dana, zbog vožnje neprilagođene stanju i uslovima na putu, zabilježen je veliki broj saobraćajnih nezgoda.

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima: Foča-Ustikolina, Dobro Polje-Miljevina, Olovo-Semizovac i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Do 15.09., zbog održavanja penjačkog festivala “Drill and Chill Festival“ u vremenu od 11 do 11:45 sati obustavlja se saobraćaj u kanjonu „Tijesno“, na dionici magistralanog puta Karanovac-Crna Rijeka. Za vrijeme obustave saobraća se preko Čađavice i Mrkonjić Grada. Obustava se ne odnosi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, poručuju iz BIHAMK-a.