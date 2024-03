Stanje na putevima: Slabija frekvencija vozila, u nekim dijelovima mogući odroni

Jutros se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, uz slabiju frekvenciju vozila. Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Bosanski Petrovac-Drvar i Glamoč-Livno. Upozoravamo i na odrone kamenja na kolovoz, navode iz BIHAMK-a.

Vozače savjetuju da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: Grude-Vitina, Čevljanovići-Nišići, Rača-Bijeljina, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen.

Zbog izvođenja radova na rušenju tunelske cijevi, od ponedjeljka 04.03.2024.godine biće zabranjeno saobraćanje za sva vozila na dijelu magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 12 tona koristiće alternativne pravce Foča-Ustikolina-Grebak-Zagor-Delijaš-Trnovo i Foča-Ustiprača-Rogatica-Sarajevo.

Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradina i Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.