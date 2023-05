Stanje na putevima – Upozoravaju se vozači na učestale odrone

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu, a skreće se pažnja i na učestale odrone. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko pojedinih prevoja (Mlinište), magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost. Savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj na autoputu A-1 doći će do obustave saobraćaja u smjeru Sarajevo sjever-Sarajevo zapad (Sarajevska obilaznica) večeras od 19 sati do sutra ujutro do 06 sati.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima Jablanica-Mostar (Donja Jablanica) i Semizovac-Olovo (Čevljanovići-Nišići), kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na magistralnom putu Foča-Goražde, kod mjesta Filipovići, zbog većeg klizišta saobraća se otežano, jednom trakom.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.