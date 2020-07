Stanje na putevima: Zbog učestalih lokalnih padavina vozačima savjetujemo pojačan oprez

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u planinskim predjelima, kao i u kotlinama i uz riječne tokove. Zbog učestalih lokalnih padavina vozačima savjetujemo pojačan oprez. Skrećemo pažnju i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima: Ormanica (Srebrenik-Orašje), Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

Na putnom pravcu Ljubinje-Trebinje u mjestu Tulje, svaki dan osim nedjelje saobraćaj se zbog radova obustavlja u vremenu od 08 do 14 sati. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Saobraćaj se zbog radova svaki dan osim nedjelje obustavlja na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce od 08 do 16 sati.

U mjestu Semizovac na dionici Sarajevo-Tuzla u toku su radovi na sanaciji mosta preko rijeke Ljubine, zbog čega se saobraća jednom trakom-naizmjenično, uz regulaciju semaforima.

Radovi na sanaciji mostova izvode se i u naselju Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Rajlovac, kao i preko rijeke Drine u Goraždu.

Saobraćaj je na ovim dionicama obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.