Stanovnici Kicelja u problemima, zbog radova do njih ne može doći ni Hitna pomoć

Zbog radova na asfaltiranju puta u tuzlanskom naselju Kicelj, vozilo Hitne pomoći nije moglo proći do kuće koja se nalazi na samom vrhu. Osoba koja je pozvala Hitnu, čekala je duže na pomoć, jer je vozač morao ići okolnim putem, kojim je išla i naša novinarka ekipa.

Od skvera do kuća na Kicelju, umjesto 300 metara, morali smo voziti oko pet kilometara, kao i vozilo hitne pomoći. Ovdje uglavnom žive stariji stanovnici, od kojih je većina bolesna. Jedan od njih je i Nihad. Do kuće kaže ne može doći pješke zbog rupa i prašine. Kao i druge komšije, zadovoljan je što će konačno imati normalan asfalt, ali nije optimističan da će to biti uskoro.

„Za 15 dana su skinuli možda 200 metara asfalta i samo se vrte u krug, ravnjaju i valjaju. Ovdje su sve starije osobe koje su baš nepokretne. Ja pješke ne mogu po ravnom polako mogu, a sad pogotovo ovo što rade prašina tuši“, kazao nam je Nihad Požegić, stanovnik naselja Kicelj.

Dinamikom radova, nezadovoljni su i ostali mještani. Hodati je kažu, sve teže.

„Što ko izrovi, tako i ostavi. Ja mislim da je to za nas stare ubistvo, hodajući po ovakvoj ulici, ipak je ovo centar grada“, kazala nam je Zerinka Demirović, stanovnica naselja Kicelj.

Upravo blizina centra grada, omogućava mnogima da često odlaze na vidikovac, koji je nedavno uređen, pa tako dolazi do dodatnog uništavanja postojećeg puta.

„To je haos, navečer od 10 do ujutro do 2, to pokušavaju odavde prolazit, i prije su pokušavali pa polome ograde. Lijepo je to što su oni gore napravili, samo su mještanima napravili problema. Makar policiju da pošalju navečer jer ovdje se više ne može živjeti, to je nenormalno“, kazao nam je Nihad.

Iz nadležne gradske Službe pozivaju stanovnike Kicelja na strpljenje, uz obećanje da će radovi biti završeni vrlo brzo.

„U narednih desetak dana trebao bi ovaj put biti završen. S jedne strane se vrši pritisak da se rade sanacije puteva, s druge strane kad krenemo sa aktivnostima imamo drugi vid prigovora, malo strpljenja, vrlo brzo će se ovaj put i završiti“, rekao je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Što skorijem završetku nadaju se i mještani, jer su već zabrinuti, ako put ne bude asfaltiran, kako će dočekati zimu i snijeg.