Stižu li promjene: U UKC-u Tuzla godišnje se rodi oko tri hiljade beba, ali u kakvim uslovima?

Najveće porodilište u BiH ujedno je i među onima koja su na lošem glasu. Iskustva trudnica i porodilja različita su, no preovladavaju ona negativna. Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, Porođajni odjel UKC -a Tuzla sve je, osim mjesto ugodnog boravka. No, to će se uskoro promijeniti, obećavaju iz ove zdravstvene ustanove. Zasebni apartmani za svaku porodilju i porođajni boksovi samo su neke od novina koje planiraju.

”Ono što nam je cilj jeste rekonstrukcija takozvanog Odjela za babinjare, odnosno za porođene žene, gdje ćemo od petokrevetnih i šestokrevetnih soba napraviti dvokretne i trokrevetne sobe za te pacijentice”, navodi doc.dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinske poslove u UKC-u Tuzla.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo izgrađena je 60-tih godina i od tada se ulagalo sporadično.

No, loši infrastrukturni uslovi nisu jedini problem. Na adresu Skupštine i Vlade TK u proteklih nekoliko godina stizale su i žalbe na loš odnos prema pacijenticama prije, tokom i nakon poroda.

”Svjedoci ste u prethodnom periodu da je po portalima bilo puno pisanja o Odjeljenju ginekologije, ali ste i svjedoci da se unazad godinu dana tu klima drastično promijenila, a nadam se da ćemo ovim poboljšanjima uslova gdje treba da budu porodilje napraviti još jedan iskorak”, ističe prof.dr.med.sc. Denijal Tulumović, direktor UKC-a Tuzla.

Na godišnjem nivou, u UKC-u Tuzla rodi se oko tri hiljade beba. Inicijativu da ovo mjesto gdje se rađa život bude ugodno, odnosno da majke na svijet donose bebe u zdravom i sigurnom ambijentu, pokrenula je skupštinska zastupnica Zumra Begić.

”Radeći na terenu u primarnoj praksi sa pacijentima prepoznala sam da je najveći problem u smislu ambijenta i uslovima u kojima se nalaze porodilje i za vrijeme porođaja i posle porođaja”, kaže Begić.

Iz kantonalne Vlade kažu da su i do sada izdvajali sredstva za opremanje Univerzitetsko – kliničkog centra Tuzla, te novčana podrška ni ovaj put neće izostati.

”Ono što očekujemo zauzvrat jesu rezultati, zadovoljni korisnici usluga, bolja zdravstvena usluga, a Vlada će uvijek na tom polju biti partner UKC-u”, riječi su Irfana Halilagića, premijera TK.

Koliko će sredstava izdvojiti Vlada, tek treba da odluče. Iz UKC -a kažu: ”Što više, to bolje”, no navode da bi 500 hiljada KM bilo dovoljno da se završi dobar dio posla. Konačnu procjenu dat će nadležne službe nakon detaljne procjene.