Studentice razvijaju projekat pametnog parkinga: Razbijamo predrasude

IT industrija je posao budućnosti po mnogim procjenama. Ali nju čini samo 20 posto žena. Taj procenat pokušavaju promijeniti studentice iz Tuzle, između ostalog, kroz projekat “Ko kaže da žene ne znaju parkirati “. Ali ne uče žene kako da parkiraju, uče ih kako da spoje svoju i umjetnu inteligenciju.

Studentice tehničkih fakulteta u Tuzli uče kako povezati senzor na mrežu i instalirati ga te kako razviti aplikaciju koja će na android telefonima pokazivati imali slobodnog parkinga ili ne.

“On funkcioniše tako što šalje jedinice i nule. Jedinica je vrijednost za tačno, nula za netačno. Ukoliko je parking mjesto slobodno, mi ćemo moći unaprijed znati da li uopšte da dolazimo na to mjesto ili ne. Za razliku od parkinag u šoping centrima gdje mi moramo doći i vidjeti ima li parkinga. Ako nema, džaba smo došli”, kazala je Emina Ljubunčić, studentica i članica UG Girl Thing Tuzla.

“Ovi senzori su od BOSCH-a, ali ne daju neki sistem ili mobilnu aplikaciju preko koje bi mi mogli da primamo te informacije. Zašto one ne bi rekle: Ja ću da imam firmu koja će pružati uslugu za tu aplikaciju? Svaki grad se razlikuje, ima drugačija parking mjesta”, pojasnila je Lejla Bašić, studentica i predsjednica „ GirlThing“ Tuzla.

Projekat su predstavile nadležnim preduzećima, a za realizaciju trebaju podršku. Uporedo,pokušavaju učiniti zanimljivom on line nastavu. Djevojke uče izradu web stranica, video i foto montažu, sve kako bi velike količine gradiva, često na stranim jezicima, predstavile u video tutorijalima, a znanje provjerile kvizovima.

“Projekat se zove „Učiti“, a namjenjen je srednjoškolcima i studentima. Želimo olakšati proces učenje. To će sve biti objavljeno online, besplatno i dostupno svima”, kazala je Adna Šaković, studentica i članica UG Girl Thing Tuzla.

U udruženju je više od 40 članova. Sve aktivnosti rade uz pomoć profesorice Alme koja pokušava ojačati žene u IT sektoru gdje je potražnja za tim kadrom velika, a posao dobro plaćen.

“Kažem: Pametni parking. Njima je to zvučalo ono da nema šanse. Onda smo pokazali: Vidi, imaš senzor, napraviš web platformu, aplikaciju, spojiš, imaš protokol. Onda su one vidjele da to nije tako strašno. Pokušavamo stvarno da razbijemo predrasude. Da one kada izađu sa fakulteta da kažu da su radile na tome, da znaju to. Naše obrazovanje, kakvo je god, daje nam sadržaje iz određenih oblasti ali onaj praktični dio im nedostaje. Mi sa ovim projektima im pokušavamo to pružiti”, kazala je Alma Šećerbegović, UG Girl Thing Tuzla.

Podršku imaju od BiT centra, Fondacije tuzlanske zajednice ali i muških kolega. Spoj teorije sa fakulteta i prakse u udruženju, otvara im vrata za napredak i radna mjesta.

“Kod nas na fakultetu je 40 posto djevojaka. Nisu žene manje zastupljene već se samo manje ističu na neki način. Mi pokušavamo oboriti predrasude i da pokažemo da i mi isti možemo kao muškarci”, poručila je Šaković.

“Nismo mi kao, kažem ja dječaci, muškarci onako: Nema veze što ja to ne znam, ja ću da probam pa vidjet ćemo, naučit ću u putu. E, djevojke treba nešto barem da znaju da bi se upustile u to”, dodala je Bašić.

A ove mlade žene znaju da su znanjem i voljom ušle u IT svijet, a podtsrek drugima pružaju i preko mjesečnog online časopisa i poručuju da najbolje plaćeni poslovi, nisu rezervisani samo za muškarce.