Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru zemlje do 30 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

I naredne sedmice, do polovine slične vremenske prilike, nebo bez oblaka i padavina, sa dnevnim temperaturama zraka između 24 i 30°C.

U srijedu stiže naoblačenje i nešto niže temperature, do 22 °C.