Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 °C.

Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog dodatne stabilizacije vremena. Opšta slika će biti lošija u većem dijelu Bosne, gdje bi poslijepodnevni pljuskovi mogli kvariti ugođaj.

Kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe zbog pojačanog osjeta sparine, stoga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti.