Sunčano i danas uz visoke dnevne temperature

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više sunčanih sati, većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti s obzirom da će jutro biti svježije, a danju će temperature osjetnije porasti.