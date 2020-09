U Tuzli je jutros u 07:00 sati izmjereno 13 stepeni Celzijusa, koji su bili praćeni sunčanim intervalima.

Prema najavama meteorologa i tokom dana sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 35 °C.