Sutra oblačno s kišom i pljuskovima, u višim područjima i na planinama snijeg

U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg.

Poslijepodne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti na sjeverozapadu Bosne, a u ostatu zemlje prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Krajem dana i tokom noći u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Danas je bilo malo do umjereno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Ivan Sedlo 14, Livno 15, Neum, Sarajevo i Široki Brijeg 16, Bugojno 18, Drvar i Mostar 19, Stolac, Tuzla i Zenica 20, Bihać 22, Gradačac i Sanski Most 23 stepeni.