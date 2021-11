U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove danas je preovladavala magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje je bilo pretežno sunčano.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom.

Više padavine u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, na zapadu i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni.