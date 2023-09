Sutra počinje tradicionalni BIKE FEST PANONIKA 2023

Od sutra pa do 10. septembra svi ljubitelji dvotočkaša, dobre zabave ali i muzike moći će uživati u internacionalnom moto susretu BIKE FEST PANONIKA 2023, u organizaciji JKP Panonika i Moto kluba Tuzla.

„Panonika je domaćin susreta dugi niz godina i od 2015 godine smo krenuli pod nazivom BIKE FEST PANONIKA. Cilj je da Panonika u septembru produži svoju sezonu kroz organizaciju nekoliko manifestacija i jedna od njih je svakako BIKE FEST PANONIKA koja je poslije svih ovih godina prerasla u jednu veliku regionalnu moto manifestaciju u našoj zemlji“ rekao je Maid Porobić, direktor JKP „Panonika“

Organizatori najavljuju posjetu preko četiri hiljade motorista i članova iz preko 400 moto klubova iz cijele BiH, regiona i Evrope.

„Jedan od najvećih susreta bajkera i motoklubova se dešava u našem gradu. Nešto što nema Sarajevo, Zagreb ni Beograd, mi imamo. To je nešto što prerasta regiju i imamo najavljen klub iz Holandije. Nisu to naši ljudi koji su u dijaspori nego baš Holanđani i dolazi njih sedam“ dodao je Almir Toromanović, predsjednik Moto kluba Tuzla

Kada je riječ o muzičkom programu, nastupit će nekoliko bendova, a koncerti počinju od 20 sati.

„Prvu noć BIKE FEST-a će nastupiti tri benda i zvijezda večeri je Amel Ćurić koji je pripremio rock and roll repertoar, a mi smo to nazvali Rock and place. Prije njega nastupit će jedan interesantan bend sa coverima svjetskih hitova iz Bijeljine, mladi bend, neafirmisan ali interesantan“ zaključio je Maid Porobić, direktor JKP „Panonika“

Pored Amela i grupe „Lavirint“ iz Bijeljine, na BIKE FEST PANONIKA nastupit će i bend Infuzija, Killer face i Van Gogh, a BIKE FEST u subotu će zatvorit grupa Generacija bez kompasa. Ulaz na koncert u petak je 10 KM, a u subotu 12 KM. U subotu će od 19 sati biti organizovan i defile motora kroz grad, a obzirom da se očekuje veliki broj motora, turiranje i stvaranje buke u noćnim satima biće zabranjeno na kompleksu Panonskih jezera, ali i na ulicama grada.