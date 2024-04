Sutra sa radom počinje panoramski točak na Trgu slobode

Turistička zajednica grada Tuzla, vođena prošlogodišnjim iskustvom, kada je Tuzla postala prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je ugostio panoramski točak visine 22 metra na svom Trgu slobode, ali i zbog pozitivnih reakcija građanki i građana, odlučila je da će i ove godine Trg slobode krasiti ova jedinstvena atrakcija.

Panoramski točak predstavlja poseban užitak, koji je pogodan za sve uzraste, a u svaku od 18 gondola moći će se smjestiti 3-5 osoba.

Panoramski točak je atrakcija koja će na platou Trga slobode u Tuzli biti sve do 20. maja 2024, a prva vožnja bit će upriličena sutra.

Zahvaljujući odličnoj saradnji koju Turistička zajednica grada Tuzle i Bingo Group imaju kroz brojne zajedničke projekte i manifestacije, a sve uz podršku Grada Tuzle, i ovog proljeća građankama i građanima Tuzle, ali i posjetiocima i turistima, nudimo atraktivne sadržaje u okviru „Proljeća u Tuzli“.

Realizaciju manifestacije „Proljeće u Tuzli“ podržavaju javne ustanove i javno-komunalna preduzeća Grada Tuzle, kao i Udruženje obrtnika grada Tuzle.

Radno vrijeme panoramskog točka će biti:

Ponedjeljak – Četvrtak: 14:00-21:00

Petak: 14:00-22:00

Subota: 11:00-22:00

Nedjelja i praznici: 11:00-21:00

Cijene ulaznica:

Djeca do 3 godine: besplatno

Djeca sa poteškoćama u razvoju: besplatno

Djeca od 3 do 10 godina: 6 KM

Odrasle osobe od 10 godina pa nadalje: 8 KM

Porodični paket (2 odraslih + 2 djece uzrasta od 3 do 10 godina): 25 KM