Sutra je najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Više svježine u noćnim i jutarnjim satima, uz sunčane intervale danju, povoljno će djelovati na većinu stanovništva, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti suviše izražene.

Za područje Tuzle nisu izdata posebna upozorenja meteoalarma.