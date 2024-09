Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i tokom prijepodneva.

Poslije podne djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.