Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -7 do 0, na jugu do 4, a dnevna od -2 do 2, na jugu zemlje od 3 do 9 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -6, a dnevna oko -1 °C.