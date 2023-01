Sutra u većem dijelu naše zemlje jutro pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake. Vjetar slab, veći dio dana, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 15 °C.

U Tuzli umjereno oblačno do sunčano. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 11 °C.