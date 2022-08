Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.