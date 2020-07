Sve veći broj zaraženih u TK iz kućne izolacije ide na hospitalizaciju

Iz dana u dan, situacija u Tuzlanskom kantonu se usložnjava po pitanju zaraze korona virusom. Iako se u prvi mah činilo da će se stanje stabilizovati i početi smanjivati broj oboljelih, više od hiljadu zaraženih od početka epidemije, pokazuje da je upravo suprotno. U resornom kantonalnom ministarstvu navode da ih brine činjenica što je sve veći broj oboljelih hospitalizovan u UKC-u Tuzla.

”Imamo pojavu velikog broja osoba koje sa kućnog liječenja, dakle kao asimptomatske ili osobe sa blažom kliničkom slikom ipak se javljaju ljekaru i budu hospitalizirane kao srednje teški ili teški slučajevi, to nam sve govori u prilog tome da virus radi i funkcioniše u sredini, da se i dalje širi”, kaže Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

Iako se govorilo da će virus slabiti dolaskom ljeta odnosno toplijeg vremena, to se nije desilo. Obzirom da se povećava broj osoba koje su hospitalizovane, postavlja se pitanje kapaciteta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Prema riječima ministrice Čolić, kapacitet je stotinu kreveta, a sada je više od polovine popunjeno. Zbog toga se provodi i Plan opremanja Opće bolnice Gračanica za pacijente sa blažom kliničkom slikom.

”Svojim kapacitetima jedan dio Opće bolnice Gračanica preuzme jedan dio srednje teških hospitaliziranih pacijenata u onom dijelu u kojem oni njima mogu pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu s obzirom da se radi o ustanovi sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Oni su obaviješteni, bolnica je spremna”, navodi ona.

Podsjeća i da je veliki broj ljekara na izmaku snage, iscrpljeni su, jer ovakvo stanje dugo traje. Dodatni problem je nepoštivanje odluka nadležnih organa, građani se kaže Čolić, ponašaju neodgovorno. Stoga se pribojavaju da zdravstveni sistem jednostavno neće moći odgovoriti zahtjevima.

”Život svugdje teče normalno, međutim ono što smo trebali do sada uraditi jeste da naučimo kako živjeti sa korona virusom. Upravo to jeste bio cilj onih represivnih mjera koje smo imali u martu i aprilu, kada smo širili tu krivulju, prosužavali je da ne bi imali odjednom veliki broj osoba koje bi tražile hospitalizaciju zbog covida, i strah me da bi u narednom periodu mogli doći u situaciju da necovid pacijenti više neće moći dobivati adekvatnu zdravstvenu zaštitu, dakle da im neće moći biti pružena zbog covid pacijenata”, rekla je Čolić.

Ministrica Čolić osvrće se i na povećan broj smrtnih ishoda. Kaže da je najveći broj smrtnih ishoda zabilježen kod osoba starije životne dobi, koje su već imale određene bolesti.

”U slučaju da se radila obdukcija vjerovatno bismo utvrdili prije da su umrli sa korona virusom, nego od korona virusa, ali s obzirom da obdukcija nije rađena ni u jednom slučaju, ne možemo sa sigurnošću davati takvu informaciju. Moram naglasiti da smo imali par slučajeva gdje su u pitanju bile osobe mlađe ili srednje životne dobi, koje nisu imale komorbiditete a koje su završile letalno. Sve govori u prilog tome da je virus konstantne snage”, napominje ministrica zdravstva TK.

Iako se situacija usložnjava, restriktivnih mjera za sada neće biti, navodi Čolić. Nacionalni plan borbe protiv korona virusa, u suštini je švedski model, što znači da je na svakom pojedincu odluka kako će reagovati na ovu situaciju.