Svečanu zakletvu položilo 98 kadeta – policajaca Granične policije BiH

U sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održana svečana ceremonija polaganja zakletve 11. klase kadeta Granične policije BiH. Osnovnu policijsku obuku prve razine pohađalo je 98 kadeta, koji su odbranili završni rad i stekli su uvjete za čin “policajac”.

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković kazao je “da je za te mlade ljude to ogroman uspjeh, ne samo što su došli u porodicu policije nego i da su postali samostalni ljudi”.

– Pred nama u Graničnoj policiji je ogroman izazov. Imamo odluke Vijeća ministara za trenutno tri generacije po 150 policijskih službenika. Već od 1. juna će ovi mladi ljudi da krenu prema svojim obavezama, na mjesta za koja su aplicirali. Završavamo najtječaj za 150 policijskih službenika, on je pri kraju, preostalo je još da obave ljekarske preglede, nakon toga će pristupiti stručnom usvršavanju kadrova, a zatim ćemo raspisati sljedeći konkurs za još 150 policijskih službenika. Uputili smo u proceduru zahtjev za novih 300 policijski službenik za 2025/26. godinu, tako da ćemo u narednom periodu svakih 10-11 mjeseci ubacivati po 150 policijskih službenika do broja 750 – kazao je Kuprešaković.

Naglasio je da se BiH nalazi na migrantskoj balkanskoj ruti te da 99 posto migranata koji prolaze kroz BiH ulaze iz Srbije.

– Ova i sljedeća klasa kadeta biće raspoređena na mjestima gdje je najveći migrantski udar. Oni će mnogo pomoći u rješavanju migrantske krize, suočavanju sa tim problemom i nadam se će vrlo dobro da obavljaju svoje poslove – kazao je Kuprešaković.

Naveo je da je BiH, kao i svaka druga zemlja, opterećena migrantima, da je u prva dva mjeseca ove godine broj migranata povećan za nekih 70 posto, te da se radom Granične policije BiH, ali i drugih policijskih agencija iz susjednih zemalja taj broj drži pod kontrolom, čak da se u jednoj mjeri i smanjuje.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH amabsador Johann Sattler kazao je da BiH sa 100 novih kadeta u okviru Granične policije BiH počinje da ispunjava uslove u kontekstu Evropskih interagcija.

– Veoma je bitna kontrola granica i upravljanje migracijama. EU sa svoje strane ulaže značajna sredstva, to je za nas jedan od najznačajnijih prioriteta. U proteklih šest-sedam godina EU na godišnjem nivou izdvaja otprilike 20 milona eura. To je već značajna suma koja je dostigla više od 120 miliona eura u proteklih šest giodina. To je potvrda koliko nam je to važno pitanje – kazao je Sattler.

Dodao je da BiH, nakon pozitvne odluke Evropskog vijeća o otvaranju pregovora, treba da ostvari dobro znanih “osam koraka”. Jedan od njih je unarijeđenje upravljanje granicma i samim migracijama, te je pozvao resorno ministarstvo sigurnosti BiH da nastavi da pomaže u ovim zadaćama, kroz usaglašavanje statusnog sporazuma sa Frontexom i finalizacijom Zakona o kontoli granica.