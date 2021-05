Svjetski dan slobode medija: Novinarima u vrijeme pandemije smanjenja primanja

Predsjednik Skupštine Društva novinara BiH Dušan Musa ocijenio je u ponedjeljak, na Svjetski dan slobode medija, kako je u ovom trenutku stanje medija u Bosni i Hercegovini vrlo složeno te da su zbog značajnog pada prihoda od oglašavanja, novinari dovedeni u tešku materijalnu situaciju.

Upozorava kako su u vrijeme pandemije, prema nekim procjenama, zbog golemog pada raznoraznih promidžbenih poruka, prihodi medijskih kuća manji od 20 do čak 80 posto.

Taj se pad, ističe Musa, osim na prihode medijskih kuća, odražava i na primanja novinara, koji su automatski materijalno ugroženi.

– Dakle, zbog korona-krize stanje u medijima nije dobro jer je jednostavno došlo do pada prihoda, i to značajnih, manje-više svih medijski kuća koje su izgubile značajan dio ‘promidžbenog kolača’. To je novinare dovelo do teškog materijalnog položaja jer su im primanja smanjena bez obzira na to što radili ili koliko truda ulagali, s tim da se pitanje slobode medija ne podiže na neku veću razinu – kazao je Musa.

Naglašava kako su posebno na ‘udaru’ novinari- honorarci čiji je položaj i prije pandemije bio dosta težak.

– Došlo je do pada prihoda i honoraraca, a i onih novinara koji imaju nekakvo stalno zaposlenje. I sam sam dopisnik i znam da su se honorari ne prepolovili, već desetkovali – ustvrdio je Musa.

Uz sve nesigurniji materijalni položaj novinara, smatra kako dolazi i do promjena u samom načinu informiranja.

– Informacija se, uglavnom, primiču nekom centru iz kojega se onda odašilju javnosti. Tako novinari nemaju priliku da malo ‘pročačkaju’ o problematici koja ih zanima već jednostavno dobiju gotovu, uobličenu informaciju, pa onda sami moraju dalje tragati, ako imaju financijskih sredstava i vremena, da popune praznine takvih informacija – naglašava Musa.

Po njegovom mišljenju, u tom smjeru dolazi do nekih promjena koje nisu definirane do kraja, međutim, već se osjećaju.

Što se tiče tužbi protiv medija i novinara, Musa ističe kako ima dosta sudskih progona novinara koji su i dalje u svom poslu neshvaćeni te se smatraju svojevrsnim neprijateljima.

Spomenuo je i jedno od istraživanja u kojem je 20 posto građana BiH smatralo da novinare treba pretući.

– Javnost jednostavno ne razumje, odnosno neće da razumije demokratsko značenje novinarstva – naglasio je Musa.

Govoreći o napadima i prijetnjama novinarima, kazao je kako se ti napadi većinom samo osuđuju, a rijetko se nešto konkretno poduzima.

– Često i mi sami samo osudimo incident, kad su u pitanju naše kolege. Međutim, sama osuda i nije neka dugoročna satisfakcija. Vremenom to prođe, a napadnuti novinar i dalje snosi posljedice koje je doživio, bio to verbalni ili fizički napad ili, pak, određena tužba za uvredu časti i sl. – naglašava Musa i dodaje kako se po tom pitanju ništa ne mijenja.

Dotaknuo se i Indeksa slobode medija Reportera bez granica na kojem se BiH nalazi 58. mjestu od 180 zemlja svijeta, istaknuvši kako je vrlo dobro što je BiH zadržala istu poziciju u odnosnu na prošlogodišnji Indeks, no da bismo se, ipak, trebali zabrinuti “jer kad smo mi na 58. mjestu kako je onda u ostalim dijelovima svijeta”.

RTV Slon/ Fena