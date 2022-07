Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida stigli u Potočare

U prostor bivše fabrike akumulatora u Potočarima dovezeni su posmrtni ostaci 50 Bošnjaka – žrtava genocida iz jula 1995. godine. Preživjeli Srebreničani i članovi porodica dočekali su kolonu sa tabutima koja je jutros krenula iz Visokog prema Potočarima.

Po prvi put nakon genocida tabuti sa posmrtnim ostacima žrtva prošli su kroz Srebrenicu gdje su ih dočekali preživjeli i učenjem Fatihe odali počasti ubijenim.

Predsjednica Udruženja “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa” Munira Subašić kaže da preživjele majke i dalje traže istinu i pravdu.

– Djeca iz Srebrenice su ubijena samo zato što su bili druge vjere. Iako su u tabutima to naša djeca, šehidi su u našim mislima i sjećanjima. Želimo da probudimo svijest kod drugih da nam kažu gdje se nalaze kosti naših najmilijih kako bi svaka majka svoje dijete na dostojanstven način ukopala – istakala je Subašić.

Preživjeli Srebreničanin Almir Muminović danas je dočekao tabut svog brata Elvira Muminovića koji je imao sedamnaest godina kada je ubijen.

– Moj brat je pronađen u masovnoj grobnici Dobro Polje kod Kalinovika, najudaljenija grobnica od Srebrenice, pronađeno je nekompletno tijelo. S obzirom na to gdje je pronađen pretpostavljao sam da neće tijelo biti nekompletno – kazao je on.

Muminović je istaknuo za Fenu da je njegov brat imao tešku sudbinu i da je bio ranjen u lijevu ruku početkom napada na Srebrenicu.

– Njegova sudbina je bila teška. Tokom pohoda u šumi govorio je da se nikad neće predati, a s obzirom na to gdje je pronađen pretpostavljam da je pao u ruke “Škorpiona“. Jedan dio puta zajedno smo bili, iako smo bili iscrpljeni nosili smo ranjenike i on je predložio da se razdvojimo. Desila se pucnjava nekoliko puta u toku noći, mi smo bili zajedno i ja sam poslije zaspao, a kada sam se probudio nije bilo moga brata. To je bio naš zadnji susret – ispričao Muminović.

Preživjeli Mirsad Mujčinović iz Trubara kod Srebrenice ranije je ukopao tri brata i oca u Memorijalnom centru Potočari.

– Molim sve koji su preživjeli na stazi spasa da o tome pričaju i govore o genocidu. Danas sam došao da podržim porodice koje kopaju svoje najmilije i gdje god hodam govorim o genocidu. Ne dam da se poriče genocid i dok sam živ o tome ću pričati – podvukao je Mujčinović.

I ove godine u Potočarima tuga, plač i jauk preživjelih odzvanjali su u prostru bivše fabrike akumulatora.

RTV Slon/Fena