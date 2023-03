Tegeltija: Nadam se da će do kraja mjeseca biti usvojen budžet institucija BiH za 2023. godinu

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija danas je, na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, izrazio zadovoljstvo što je Predsjedništvo BiH danas utvrdilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu koji će biti upućen u Parlamentarnu skupštinu.

Izrazio je nadu, da „uz dobru aktivnost“, do kraja mjeseca može biti usvojen budžet institucija BiH za 2023. godinu.

Kazao je da, što se tiče plaća, zakon o budžetu ne tiče se problematike i pitanja plata.

Po njegovim riječima, zakon o budžet definiše fond sredstava za isplatu plaća, naknada i svega ostalog. Sve drugo, kao prateća odluka za budžet, ide odluka o visini osnovice za tekuću godinu.

Ministar Tegeltija je ovo kazao, odgovarajući na pitanje poslanika Saše Magazinović (SDP BiH) koji je njegov stav po pitanju rasta plaća funkcionerima, šta je sa svojim timom učino da ne dođe do povećanja plaća ministrima i poslanicima, te šta ima namjeru učiniti da se ova oblast uredi.

Tegeltija je kazao da pitanje visine plaća, i najniže i najviše, je pitanje Zakona o platama i potrebno je da se to riješi kroz to zakonsko rješenje, jer je to jedino sistemsko rješenje.

– U ovom parlamentu već postoji jedan zakon koji pokušava da nešto ispravi. Ja mislim da pogoršava situaciju. Predsjedništvo BiH je na prethodnoj sjednici također utvrdilo jedan prijedlog nekog zakonskog rješenja koji također ništa ne rješava, samo komplikuje odnose kada je u pitanju sistem plaća – naveo je Tegeltija.

Napomenuo je da je zaključak Vijeća ministara BiH bio da se izradi, u naredna tri mjeseca, novi zakon o plaćama koji će pokušati da složi te neravnopravnosti i nejednakosti u samom zakonu o plaćama.

Po njegovim riječima, danas je i Predsjedništvo BiH potvrdilo taj zaključak, sa stavom da se to uradi u roku od tri mjeseca.

Tegeltija smatra da se ovi pitanje treba riješiti kroz sistemsko zakonsko rješenje, a ne pojedinačnim izmjenama.

