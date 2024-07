TK: Objavljen Javni Poziv za učešće u aktivnostima projekta „Back on Track“

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Udruženje za razvoj NERDA Tuzla partneri su na projektu “Poticanje (re)integracije mladih iz ruralnih zajednica na tržište rada ili u procese obrazovanja povećanjem njihove otpornosti i virtualne mobilnosti – Back on Track”, koji se finansira iz Interreg Danube Transnacionalnog programa i sufinansira iz fondova Evropske Unije (ERDF, IPA, ENI).

Projektni konzorcij čini 14 organizacija i institucija iz 10 zemalja dunavske regije. Projekat ima za cilj unaprijediti integraciju mladih iz ruralnih zajednica u društvene tokove, procese obrazovanja i obuke te olakšati im pristup tržištu rada. Kroz prilagođena rješenja za “obrazovanje na daljinu” i programe mentorstva, projekt potiče njihovo uključivanje u aktivnosti koje su obavljaju u digitalnom okruženju, jača njihovu otpornost i pruža im podršku u unaprijeđenju intelektualnih kapaciteta i potencijala.

S tim u vezi, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Udruženje za razvoj NERDA Tuzla objavljuju Poziv za prijave mentora koji će uzeti učešće u projektnim aktivnostima u okviru projekta “Back on Track” u periodu od 01.08.2024. godine do 31.12.2025. godine, sa mogućnošću produženja.

Informacije o potrebnoj mentorskoj podršci:

Uloga mentora u projektu je sljedeća[1]:

Upoznavanje sa projektom i projektnim aktivnostima

Pohađanje 6 povezanih modula online radionica za mentore (radionice u trajanju od po 6 sati),

Odlazak na 2 terenske posjete (2 fieldtrip-a) sa mladim iz NEET kategorije[2],

Učešće u kreiranju programa za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih iz NEET kategorije,

Mentorski rad u trajanju od augusta do decembra sa 10 NEET osoba na sedmičnom nivou (pilot faza u trajanju od 4 mjeseca),

Podrška u kreiranju i realizaciji plana online podrške identificiranim NEET kategorijama mladih,

Podrška u izradi procedura i indikatora za praćenje i realizaciju aktivnosti vezanih za NEET kategoriju mladih,

Podrška u procesu ostvarivanja saradnje sa lokalnim partnerima, partnerima na projektu, korisnicima projekta i promociji aktivnosti putem web platformi,

Podrška u prevazilaženju izazova sa kojima se suočavaju NEET kategorije,

Podrška u prepoznavanju obrazovnih potreba mladih iz NEET kategorije,

Podrška u procesu realizacije programa radnih praksi mladih iz NEET kategorije,

Izrada i dostavljanje izvještaja o radu mentora,

Učešće na online projektnim sastancima po potrebi,

Doprinos evaluaciji uspješnosti mentorskog programa, u saradnji sa koordinatorom projekta,

Doprinos pripremi izvještaja o uspješnosti mentorskog programa,

Učešće u radu Peer Review grupe.

Potrebne kvalifikacije mentora:

Minimum 2 godine iskustva u direktnom radu sa mladima;

Iskustvo u korištenju online platforme i kreiranju online sadržaja;

Osnovno poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, e-mail, Teams, Zoom i sl.).

Potrebne vještine i sposobnosti mentora:

Vještine kreiranja online sadržaja za mlade;

Dobre komunikacijske, prezentacijske i interpersonalne vještine;

Vještine odgovornog upravljanja vremenom i emocijama;

Vještine pisanja izvještaja i odgovornog izvještavanja prema naručiocu posla;

Sposobnost rada u timu.

Očekivani rezultati i aktivnosti mentorskog programa:

Jačanje vještina za uključivanje NEET-ova u tokove zapošljavanja;

Pomoć ruralnim NEET-ovima u izradi individualnih planova za integraciju;

Priprema personaliziranih informacija i profesionalno usmjeravanje.

Aktivnosti u okviru Peer Review grupa:

Kao član Grupe za reviziju (Perr Review Group), mentori će biti pozvani da prisustvuju:

Online nacionalni sastanci: 8 puta (tromjesečno) po 1,5 sat (poželjno prisustvo na većini sastanaka).

Online transnacionalni sastanci: 4 puta (polugodišnje) po 1,5 sat (1 predstavnik mentora na sastanku transnacionalne grupe).

Aktivnosti mentora na navedenim sastancima su sljedeće:

Pregledati i pružiti povratne informacije o projektnim aktivnostima (npr. aktivnosti izgradnje kapaciteta za mentore; mentorski program; program obuke za razvoj osnovnih vještina i otpornosti, vodič za rad na daljinu; aktivnosti poticanja brige o sopstvenoj dobrobiti NEET kategorije mladih),

Davati preporuke za poboljšanje rezultata projekta,

Podijeliti preporuke na radionicama mreže stakeholder-a.

Potrebna dokumentacija i način prijave:

Prijavni obrazac koji je objavljen u prilogu ovog Javnog poziva, potpisan i skeniran od strane podnosioca prijave;

CV Europass podnosioca prijave.

Podnosioci prijave obavezno ispunjavaju i svojeručno potpisuju prijavni obrazac u prilogu, te isti skeniran zajedno sa svojim CV Europassom dostavljaju na sljedeće email adrese: [email protected] i [email protected], sa naznakom “Prijava za mentora u okviru projekta Back on Track”, najkasnije do 26. jula 2024. godine do kraja radnog vremena.

Selekcija mentora:

Selekciju će vršiti komisija sačinjena od predstavnika projektnog tima Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Udruženja za razvoj NERDA Tuzla. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uslove i kriterije poziva biti će pozvani na intervju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona i Udruženju za razvoj NERDA Tuzla putem e-mail adresa: [email protected] ili [email protected].

[1] Sve aktivnosti će se provoditi u saradnji sa koordinatorom projekta. Honorar za mentora će biti definisan ugovorom.

[2] NEET (Not in Employment, Education or Training) – Mlade osobe koje nisu zaposlene, nisu u procesu obrazovanja niti su uključene u treninge/preobuke.

OBRAZAC – Prijava za mentore