Tokić: U ponedjeljak ćemo tražiti smjenu direktora Elektroprivrede

Iako se posljednjih nekoliko sedmica prašina oko Rudnika Kreka spustila, prvom prilikom ponovo je dignuta. Svoj pošteno zarađen hljeb sa sedam kora, i ovog mjeseca rudari Rudnika Kreka tražit će na ulicama. Zbog neisplate augustovskih plata, najavili su masovne proteste u Sarajevu, ispred zgrade Vlade Federacije.

“Najavili smo protest za 27. septembar ukoliko poslodavac do 25.tog do 15 sati ne isplati plate za august. Idemo u protest pred Vladu FBiH jer su oni potpisnici Granskog kolektivnog ugovora” – kazao je Zuhdija Tokić, predsjednik Samostalne organizacije Rudnika Kreka.

Augustovske plate nisu isplaćene ni u RMU Đurđevik, koji je također u sastavu Koncerna EP BiH. Ukoliko u ponedjeljak dođe do masovnih protesta svih sedam rudnika iz sastava Koncerna podržat će rudare Kreke i Đurđevika.

“Svi su dali podršku i svi će učestvovat u tom protestu ako do njega dođe. Vjerujte da ako dođe do toga osnovni naš zahtjev će biti smjena direktra JP EP Admira Andelije. Zašto to? Zato jer njegovim dolaskom donošenje odluka koje se sugeriraju upravama društva se stvara nemir i stanje koje je nezabilježeno u rudnicima u sastavu Koncerna” – kazao je Tokić.

Rudari se po ko zna koji put nalaze u situaciji da svoje pošteno zarađene plate traže protestima. Dokle će svoj hljeb tražiti na ovakav nači opšta je nepoznanica. Čini se kako njihovo strpljenje neko uveliko ispituje.

“Rudari su ljudi jako osjetljivi. Rade izuzetno teške poslove i ako im dodate još to breme odgovornosti da on ne zna kad će mu i da li će biti plata, ni kad će doći na posao ni hoće li imati posla, e onda zamislite o kakvoj se situaciji radi i ja odgovorno tvrdim da ovo više ne može ovako. Mi moramo iznaći način. Državo, Vlado FBiH, Elektroprivredo, Menadžmenti rudika, dajte priđite rješavanju ovih problema. Zatvorite nas sutra, ali nemojte dozvoliti na ovakav način da dođe do neke nesreće. Ponavljam, rudari rade jako u jako teškim uslovima i njima je potrebno da i mentalno i fizički budu sposobni za poslove koje rade” zaključio je Tokić.