Tulumović: Ukoliko bih dobio optužnicu, postupio bih kako mi moral nalaže – podnio bih ostavku

Postoji osnovana sumnja da je Sulejman Brkić, ministar unutrašnjih poslova TK, navode u Tužilaštvu, svjestan da koristi svoj službeni i uticajni položaj ministra u MUP-u TK, u periodu od avgusta 2019. do februara 2020. godine, više puta protivzakonito posredovao i uticao na tadašnjeg direktora a kasnije i v.d direktora Uprave policije TK, da izvrše službene radnje koje ne bi smjeli izvršiti, a vezano za interno preraspoređivanje većeg broja višerangiranih policijskih službenika u MUP-u TK. Kadrovska komisija Vlade TK nije raspravljala uopšte o imenovanju direktora Uprave policije iz razloga što to od postojanja Vlade kantona nikada nije bio slučaj.

“Mi smo na sjednici Vlade dobili prijedlog gdje je sve bilo čini mi se u redu. Nakon toga, a i prije toga javile su se određene informacije u medijima da je uvjerenje koje je ranije izdato da je ono promijenjeno. To uvjerenje je kasnije i došlo do Vlade ali u momentu imenovanja, ono nije bilo pred Vladom” – rekao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Brkića optužnica tereti i da je u maju 2020. godine uputio Vladi TK prijedlog za imenovanje kandidata za novog direktora Uprave policije TK iako je znao da ne zadovoljava uslove u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima TK, jer mu u mandatnom periodu prestaje radni odnos po sili zakona zbog uslova za starosnu penziju. Premijer TK Denijal Tulumović, pozvan je u Tužilaštvo TK i dao je iskaz u sklopu istrage otvorene protiv Brkića.

“Lično ni na jedan način nisam utjecao na imenovanje niti na bilo koje kadrovsko rješenje Ono što predlože strukture, raspravlaj se na Vladi i skoro sve odluke su usvojene jednoglasno” – istakao je Denijal Tulumović, premijer TK.

U pravnim aktima ne postoje pisane sankcije za ministre i premijera ukoliko dođe do optužnice. Kada su u pitanju razvijene zemlje, navodi Tulumović, u takvim situacijama optuženi ministar ili premijer podnesu ostavku. No, u ovom slučaju sa svim krivičnim djelima za koja se tereti, Brkić je i dalje ministar Unutrašnjih poslova TK I nije podnio ostavku iako, ističe Tulumović postoji mogućnost da ga Vlada pozove da to učini, što opet nema jednaku moralnu vrijednost.



“Čujte, razgovaramo o 13 različitih ljudi. Denijal Tulumović ukoliko bi dobio optužnicu postupio bi kako mu njegov moral nalaže. A to je da bih odmah podnio ostavku na ovu funkciju” – naglasio je premijer TK.