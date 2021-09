Tuzla City dočekuje Velež, kakva su očekivanja?

Fudbaleri Tuzla Cityja u okviru 11. kola Premijer lige BiH dočekuju ekipu Veleža. Na konferenciji za medije bilo je govora o očekivanjima tuzlanskog tima u ovom meču, ali je i dat osvrt na prethodnu utakmicu, kada su doživjeli prvi poraz u ovosezonskom takmičenju. Utakmica sa Veležom na rasporedu je u subotu od 17 sati na Tušnju.

U prethodnom kolu Premijer lige BiH, fudbaleri Tuzla Cityja su doživjeli prvi poraz od ekipe Širokog Brijega. Šef struke kaže da je tome sigurno doprinio nedostatak nekoliko važnih igrača.

”To je bio neočekivan poraz u Širokom Brijegu, nama je nedostajalo 4-5 igrača, to je i za Manchester United puno. Ne pravdam se nikom, ali imaju neki objektivni razlozi koji su bili”, navodi Husref Musemić, šef Stručnog štaba FK Tuzla City

Sada su se okrenuli osmišljavanju taktike za meč sa Veležom, koji je također težak protivnik.

”Igramo sa ekipom koja je kvalitetna i pokazala to na evropskim utakmicama, sa određenim kadrovskim problemima, ali to ništa ne mora da znači. Koliko ćemo uspjeti da se u ova dva dana oporavimo, vidjet ćemo, to će sutrašnja utakmica pokazati. Kad je igrački kadar u pitanju, sigurno da je situacija puno bolja nego što je to bilo u utakmici sa Širokim Brijegom”, kaže Musemić.

Igrači su uvjerenja da mogu do pobjede sa Veležom, iako su svjesni da ih očekuje teška utakmica.

”Al sam siguran da i oni kao i svaka ekipa imaju neke svoje nedostatke na koje ćemo obratiti pažnju da iskoristimo i dođemo do nova tri boda”, ističe Huso Karjašević, igrač FK Tuzla City.

Musemić za ovaj meč neće moći računati na Mešinovića koji je dobio treći žuti karton, dok se u ekipu vraćaju Džafić i Šukilović. Utakmica Tuzla City – Velež na rasporedu je u subotu od 17 sati na Tušnju. Tuzlanski tim je trenutno vodeći na tabeli sa 22 boda, a protivnik je sedmi sa 12 bodova.