Tuzla: Obilježen Dan starijih osoba, upriličen Sajam proizvoda i rukotvorina

Zineta i Hajrudin su muž i žena koji baš i ne vole da se razdvajaju pa su zato odlučili uključiti se zajedno u inicijativnu grupu Aktivno starenje MZ Solana. Članstvo u ovoj grupi im je, kako kažu, uljepšalo život.

„Da ona nije uključena možda ni ja ne bi bio uključen, ona mi stvara i atmosferu i sve, a slučajno sam došao da vidim i kako je, a kad sam došao nisam više ni izišao iz ove grupe“, priča nam Hajrudin Suljkanović, član Inicijativne grupe MZ Solana.

„Bolje je da sam s njim, da smo skupa, idemo po ekskurzijama i on to voli i sve smo zajedno i puno nam to znači. Slušamo tako jedno drugo“, kaže Zineta Suljkanović, članica Inicijativne grupe MZ Solana.

Aktivnosti koje provode članovi ove Inicijativne grupe su mnogobrojne. Zbog toga im se, kaže voditeljica grupe, često pridružuju i novi članovi.

„Danas brojimo preko 50 članova. Svi ti koji su došli u grupu pronašli su na neki način sebe, neko u društvenim igrama, neko nešto izrađuje, neko pjeva, neko hekla“, istakla je Zekija Imamović, voditeljica Inicijativne grupe MZ Solana.

Ovakve i slične aktivnosti vrlo su važne za starije osobe kako bi bile uključene u društvena zbivanja. Zbog toga Crveni križ TK u saradnji sa Švicarskim Crvenim križom već godinama provodi projekte aktivnog starenja. Do sada je kroz te projekte prošlo više od šest hiljada osoba iz Tuzlanskog kantona. To je, kažu iz kantonalnog Crvenog križa važno jer povećava osjećaj pripadnosti i doprinosi mentalnom zdravlju.

„Osobe treće životne dobi trebaju samo priliku i mogućnost odnosno neke okolnosti da budu ispunjeni da bi bili samoorganizovani i da provode aktivnosti koje se realizuju na osnovu nekih potreba kojih su i oni samo svjedoci i do kojih dođu kroz aktivnosti u svojim zajednicama“, kazala je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa TK.

Ovim pravilom vodi se i Mreža aktivnog starenja, iz koje su povodom Međunarodnog dana starijih osoba, na Trgu slobode upriličili Sajam rukotvorina. Na Sajmu je svoje proizvode izložilo više od 20 izlagača iz BiH.

„Svake godine obilježavamo Svjetski dan starijih osoba, jedne godine smo bili i u Šamcu. Budemo jako posjećeni, zainteresovanost je velika. Na Sajmu nema puno članova u grupama, tako da pozivamo sve zainteresovane da su nam dobro došli, u gradu imamo 15 grupa i mogu nam se pridružiti u koju bilo koju grupu“, rekao je Fuad Okanović, mentor u Mreži aktivno starenje

Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba prisustvovali su i brojni građani koji su podržali njihov rad. Pored sajma, članovi gradskog Crvenog križa su organizovali i besplatne preglede.