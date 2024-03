Tuzla: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Sjenjak u Tuzli.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, identitet stradalog za sada je nepoznat.

“Danas oko 14,30 sati, na dionici magistralne ceste M-4, u Ul. I Tuzlanske brigade, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali pmv Golf VI kojim je upravljao M.S. (1995) iz Tuzle i pješak čiji identitet je zasada neutvrđen, osoba muškog spola, starosti oko 70 godina. Tom prilikom, došlo je do obaranja pješaka na kolovoz, uslijed čega je nastupila smrt, konstatovana na mjestu događaja od strane dežurnog ljekara SHMP Doma zdravlja Tuzla. Na mjestu događaja nalaze se policijski službenici PS Istok, koji obezbjeđuju lice mjesta do dolaska uviđajne ekipe. O događaju je obaviješten dežurni tužilac KTTK-, koji će izaći na lice mjesta i rukovoditi uviđajem, a uviđaj će izvršiti istražitelji OKP PU Tuzla. Saobraćaj na navedenoj lokaciji je u potpunosti obustavljen od 14,30 i dalje, do okončanja radnje uviđaja i odvija se alternativno” – kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.