Tuzla servis: Dogodilo se deset saobraćajnih nesreća

RTV SLON
policijske trake, pronađeno beživotno tijelo ženske osobe, pucnjave, kriminal, korupcija, policija, zuta traka, Udaren pješak, tuzli, teška krađa, pijani vozač, srebrenik
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 15.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 216 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla nije bilo porođaja. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

