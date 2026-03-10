Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

TUZLA SERVIS 10.03.2026.
*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 235 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.
*** DANAS, 20. DANA RAMAZANA (UTORAK 10.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:51, SARAJEVU 17:52, ZENICI 17:54, MOSTARU 17:54, BIJELJINI 17:49, BANJA LUCI 17:57, BIHAĆU 18:02.