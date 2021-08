Tuzla servis – Jedan dio grada bez vode zbog kvara na cjevovodu

*** VODOVOD – Ulice Mirze Hadžimehmedovića, Isaka Samokovlije, dio naselja Batva i Tušanj, Šljivice, Dragodol, Mandići, Đape, Rasovac i Rovine bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 169 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu. Dimnjačari JKP ”Komunalac” Tuzla do 23.08.2021. godine planirali su preglede i čišćenje individualnih dimnjaka u MZ Slatina, Tušanj i Batva. Građani mogu zakazati termin na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, devet djevojčica i tri dječaka.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana danas za uposlenike Plaminga Gračanica u prostorijama firme od 09:30 do 12:00 sati i za stanovnike MZ Dobrnja u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Letovi sa Međunarodnog aerodroma Tuzla odvijaju se prema planu letenja uz kašnjenja do 20 minuta na pojedinim letovima.