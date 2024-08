Tuzla servis: Najavljena obustava vodosnabdijevanja

Ekipa RTV Slon svakodnevno dijeli servisne informacije o stanju u vodovodu, najavljenim radovima, rođenim bebama, intervencijama vatrogasaca isl.

Tako je i ovog jutra.

*** VODOVOD – Mramor bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Doći će do obustave vodosnabdijevanja u naselju Kužići zbog upajanja rekonstruisanog cjevovoda u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Uredno je vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 270 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencija.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi biti će organizovana u četvrtak za stanovnike Gradačca u prostorijama Crvenog križa Gradačac od 09:30 do 13:00 sati.