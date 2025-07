Duga kolona vozila na izlazu iz BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros je umjerena frekvenciju vozila i dobra prohodnost puteva.

Tokom noći i jutra u zapadnoj Bosni je padala kiša, pa je kolovoz mokar. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Iz IC BiHAMK-a apeluju da se tokom dugih putovanja prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana.

Sanacioni radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).