Tuzla servis: Obustava vodosnabdijevanja u nekoliko ulica

Prikupili smo servisne informacije i ove srijede.

Danas će doći do obustave vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: dio ulice Obala Zmaja od Bosne, dio ulice Kula, Bulevar 2. korpusa Armije BiH, 1. inžinjerske brigade, te otežano vodosnabdijevanje naselja Stupine i dijela Grada od Male pijace do skvera zbog radova na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli, naveli su iz JKP ”Vodovod i kanalizacija”.

Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda, kazali su na u MUP-u TK.

U protekla 24 sata u Službi hitne medicinske pomoći pružene su 204 zdravstvene usluge.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet dječaka i tri djevojčice. U privatnim porodilištima na području Tuzle rođena su dva dječaka i jedna djevojčica.

Uredna je isporuka toplinske energije, navode iz Centralnog grijanja Tuzla.