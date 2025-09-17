Tuzla servis: Rođeno je 10 beba

Tuzla servis za 17. septembar, srijeda:

Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja saopćili su iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona naveli su da je javni red i mir narušen pet puta, evidentirano je šest krivičnih djela, a dogodilo se i šest saobraćajnih nesreća.

Služba Hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pružila je 187 zdravstvenih usluga.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je tri intervencije u protekla 24 sata.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je deset beba, šest dječaka i četiri djevojčice, dok u privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

Iz JKP „Komunalac“ saopćili su da se odvoz smeća odvija prema utvrđenom rasporedu.

Operativni centar civilne zaštite Tuzla izvijestio je da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, dobara i sredstava.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi građani se mogu odazvati svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, u periodu od 8 do 15 sati.

