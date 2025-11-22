Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 10 beba

RTV SLON
tuzla servis, beba
Foto: Ilustracija/ Baby

TUZLA SERVIS 22.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodile se četiri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 170 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, šest dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Ekipe zimskog održavanja JKP Komunalac Tuzla nalaze se na terenu i provode redovne aktivnosti u skladu sa snježnim padavinama koje su i dalje u toku. Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

BiH

Intenzivan snijeg otežava saobraćanje u BiH, Komunalac u Tuzli radi na čišćenju ulica

Vijesti

Nasilje postaje sve češće, šta možemo učiniti kada ga trpimo ili kada primijetimo da neko drugi pati zbog nasilja

Vijesti

Trgovinski deficit FBiH u oktobru 2025. iznosio 862,9 miliona KM

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Magazin

Obavezna oprema u vozilu, da li znate šta sve morate imati?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]