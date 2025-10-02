Tuzla servis – Ispunjeni uslovi za početak grijne sezone

Selma Jatić
Centralno grijanje: Obustavljeno provođenje tehnološke probe

Tuzla servis  – Građani Tuzle i okolnih naselja danas imaju uredno vodosnabdijevanje, saopćeno je iz „Vodovoda i kanalizacije“.

Iz MUP-a TK navode da javni red i mir u protekla 24 sata nije narušavan, evidentirano je sedam krivičnih djela, a dogodilo se pet saobraćajnih nesreća.

Služba Hitne pomoći evidentirala je 263 zdravstvene intervencije. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je sedam intervencija.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba – pet dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

JKP „Komunalac“ Tuzla obavlja odvoz smeća prema utvrđenom rasporedu. Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije imao intervencija.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla od 8 do 15 sati.

Iz „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla obavještavaju korisnike da počinje sezona grijanja jer su se stekli uslovi za njen start.

