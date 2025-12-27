Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

RTV SLON
porodilište, UKC Tuzla, Plava poliklinika porodilište, koliko je rođeno beba
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 27.12.2025.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 258 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

Istaknuto

Tuzla servis: Planirane obustave vodosnabdijevanja u više ulica

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pruženo 246 zdravstvenih usluga

Vijesti

Imovina bivšeg ministra sigurnosti BiH pravosnažno zaplijenjena u Crnoj Gori

Kultura

Karakaš: Živimo u sakatom društvu bez empatije i ideja, ljudi su truli od politike

Tuzla i TK

U TK zabilježene dvije intervencije vatrogasnih jedinica

Istaknuto

Zimski dječiji program i Dječija Nova godina na Trgu slobode

Istaknuto

Bingo & Pannonica Winter Days: Zimska čarolija za najmlađe na ledu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]