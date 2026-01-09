Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je šest beba

Tuzla servis, prve servisne informacije za 9. januar 2025. godine, petak:

* VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

* MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje jednog krivičnog djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.

* HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 227 zdravstvenih usluga.

* VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

* PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

* JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.

* OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

* TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

* CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.