Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno sedam beba

Ali Huremović
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 25.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušen, evidentirano je izvršenje tri krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća od toga dvije sa teškim povredama i tri ostala događaja.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 225 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Dva naselja bez vodosnabdijevanja

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je osam beba

Vijesti

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

BiH

Stanje na cestama: Kiša, jak vjetar i magla usporavaju saobraćaj

Vijesti

Provala u skladište Crvenog križa Tuzla u Kreki

Vijesti

Vizni režim koči mlade Kosova i BiH: Institucije priznaju problem, ali ne djeluju

Istaknuto

Apel za pomoć Redži Aliću: Hitna operacija sutra u Turskoj

Vijesti

Potpisan Sporazum za jačanje borbe protiv rodnog nasilja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]