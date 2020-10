Tuzlaci na Široki bez Karjaševića i Rugaševića

U subotu na Tušnju fudbaleri Tuzla Cityja dočekuju ekipu Širokog u okviru 12. kola Premijer lige BiH.

Tim povodom održana je press konferencija na kojoj su se pojavili trener Nermin Bašić i stoper Hrvoje Barišić.

Bašić je najavio ovaj meč sa dozom opreza:

– Bit će jako teško spremiti utakmicu. Ne znamo ko će doći, odnosno u kakvom će sastavu doći. Možete uraditi skauting, a da ispadne kontra. Fokusirat ćemo se na svoju igru i nadam se najboljem.

Nakon meča sa Zrinjskim, Bašić je kazao da ga ne zanimaju problemi gostiju. Mnogi su to loše protumačili, a trener Tuzlaka sada je rekao da je bio okrenut problemima u svom timu s obzirom da je tek stigao, te dodao da su u Tuzla City željeli izaći Širokom u susret.

– Rekao sam da me to ne zanima jer imamo svojih problema, te želim da se na neki način izvinim. Naša želja je bila da izađemo gostima u susret, ali Savez je tako odlučio. Mi smo uz njih, žao mi je što im se to dešava. Jako mi je žao kolege jer se bori sa nemogućim. Široki Brijeg 10-15 godina ima jednu od najboljih škola u BiH, te ko god da dođe bit će to ozbiljan sastav. To su uglavnom igrači koji igraju u U19 ili U21 reprezentacijama BiH. Želim svoje momke upozoriti da to ne smijemo olako shvatiti, a nama treba pobjeda. Maksimalno ćemo se fokusirat na našu igru. Očekujem tešku utakmicu, znam to iz iskustva, dodao je Bašić.

Hrvoje Barišić je na Grbavici doživio povredu, zbog čega je propustio meč sa Zrinjskim. Protiv Radnika je odigrao 60 minuta.

– Ja sam spreman, e sad ne znam hoću li i igrati. Najbitnije je da se fokusiramo na sebe i da ekipa koja izađe dobije tu utakmicu. Svi očekujemo pobjedu, kazao je Barišić.

U ovome duelu Bašić ne može računati na kartonirane Karjaševića i Rugaševića te povrijeđenog Hodžića, dok se u ekipu vraća Rustemović.

Meč na Tušnju se igra u subotu od 14:30.