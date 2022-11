Tuzlanska plivačica Zerina Vrabac i bez adekvatnog bazena za treniranje niže uspjehe

Zerina Vrabac, 12-godišnjakinja iz Tuzle, već godinama pravi vrhunske rezultate u plivanju. Za pet godina koliko trenira, kaže osvojila je više od 200 medalja. Posljednje četiri i to zlatne medalje, osvojila je proteklog vikenda na takmičenju u Srbiji. Bila bi ovo klasična priča o jednoj vrhunskoj sportistkinji da Zerina ima bazen za treniranje. Međutim nema i to već duže od dvije godine.

”Mi treniramo u hotelskom bazenu koji nije baš prikladan za obuku sportaša, nema startova. Mi startove vježbamo kad odemo na takmičenje, nemamo ih ovdje da vježbamo”, ističe Zerina.

Na ovaj problem više puta je ukazivao i Zerinin trener. Sve manje djece želi trenirati plivanje zbog nedostatka bazena.

”Oko 500 plivača je bilo u Tuzli svih kategorija, sada je to negdje oko 30 plivača. Trenutno Zmaj Alpamm u ovoj kategoriji ima šest takmičara. Zerina se izdvaja, ali ne mogu spominjati drugu djecu jer oni nemaju adekvatan bazen da treniraju i da na takmičenju pokažu ono što bi trebalo”, ističe Muhamed Smajlefendić, trener u PK ”Zmaj – Alpamm”.

Iako je, kako kaže Muhamed, tražio pomoć svih nivoa vlasti, odgovor nije dobio. Zbog toga su plivači sada primorani trenirati u bazenu koji je privatno vlasništvo. Samim tim plivanje je postao izuzetno skup sport za mnoge.

”Cijena vam sve govori, morate napraviti neku bazu da bi došli do plivača kao što je Zerina. Naša škola koja je brojala do 100 polaznika sada ima jedva 15. Sve je to uzrok cijena, nema to veze sa kvalitetom rada, voda u bazenu je fina, sve je to ok, ali jednostavno je cijena ta koja sve diktira. Ne možemo doći do veće populacije djece, njih je sve manje i manje”, navodi Smajlefendić.

Skuplje je, a i sve teže i Zerini da trenira, ali ona ne odustaje. Iako joj je kako kaže, dan postao prekratak za sve obaveze, želja joj je da postane vrhunska plivačica.

”Otprilike moj dan izgleda tako da ujutro idem u teretanu, poslije toga učim, onda idem u školu gdje budem do šest popodne. Poslije toga roditelji me vode na trening. Teško je i bit će teško, ali znam da će se sve to isplatiti jednog dana”, navodi mlada plivačica.

A isplatilo bi se, kaže, Zerinin trener Muhamed, napraviti bazen i ostaloj djeci koja treniraju plivanje, kako ne bismo potencijalne vrhunske sportiste zbog ovog problema, ostavili zatvorene u kućama.