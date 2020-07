Twitter: Preko 100 miliona ljudi obilježilo godišnjicu genocida u Srebrenici

U okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, Humanitarna organizacija Bosnia Appeal i portal BHDINFODESK sa sjedištem u Birminghamu po desti put aktivno su se vodili akciju “Twitter u znaku obilježavanja genocida u Srebrenici” – #SrebrenicaGenocide ili #Srebrenica, koju su pokrenuli prije deset godina.

Po završetku akcije Informaciju više agenciji BHDINFODESK dao je kordinator projekata IT Adis Burazerović iz Londona.

– Cilj ove medijske kampanje je bio da poruke koje su obilježavale 25. godišnjicu genocida u Srebrenici dosegnu 100 miliona aktivnih korisnika Twitter-a. Na ovaj način podigao bi se glas za one Srebreničane i ostale građane BiH koji taj glas nemaju jer su ubijeni u genocidu od 1992. do 1995. godine. Na same dane godišnjice genocida, od 11. jula do 16. jula, tokom ove kampanje, naši volonteri su uspjeli dosegnuti preko 100 miliona korisnika Twitter-a, što je bio izvanredan rezultat – kazao je Burazerović.

Pozitivan rezultat ove akcije je da su mnoge poznate javne ličnosti uradile takozvani ‘retweet’ ovih poruka tako da su takvim potezima proslijedili poruku i dalje.

– Društvene mreže daju moćan alat u masovnoj komunikaciji. U glavnom instrumentu društvenih mreža se krije i najjače oružje, a to je sloboda da se prokomentariše, kritikuje i pohvali proizvod ili kompanija, način rada, proizvodnja, distribucija, prodaja ili neka od postprodajnih usluga. Mi smo to ovom prilikom iskoristili za obilježavanje genocida u Srebrenici, a u budućnosti ćemo razvijati nove načine pristupa i komuniciranja putem interneta – izjavio je Burazerović, prenosi BHDINFODESK.