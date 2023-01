U BiH jutros uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Danas u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje. Poslije podne i tokom noći slaba kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na sjeverozapadu Bosne do 9, a dnevna od 8 do 14, a sjeverozapadu Bosne do 17 °C.

U ponedjeljak 09.01.2023., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje poslije podne ili tokom noći. Na planinama se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavina na jugu i jugozapadu zemlje, gdje je moguća i grmljavina. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima južni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 17 °C.