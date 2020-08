U BiH pretežno oblačno i narednih dana

Za nedjelju se prognozira u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. U istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.

U ponedjeljak će biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

Po prognozi FHMZ, u utorak u Bosni bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano, uz postepno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 stepena.

Za srijedu se prognozira u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini umjereno oblačno. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većem dijelu Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 stepena.